Gonzalo Jara: En Estudiantes me reencanté con muchas cosas del fútbol que tenía postergadas

El defensa chileno, Gonzalo Jara, expresó una despedida en su Instagram, tras cerrar su paso por Estudiantes de la Plata.



En el mensaje, publicado en la red social, manifestó que recuperó varios aspectos que había perdido con respecto al fútbol en el cuadro pincharrata.



"Hoy toca despedirme de Estudiantes de la Plata, que me abrió las puertas no solo como club, sino que también como un lugar para reencantarme con muchas con muchas cosas del fútbol que tenía postergadas. Esa puerta se le abrió a mi familia y a quienes me rodean con tremenda generosidad", dijo.



El bicampeón de América aprovechó de dar las gracias a la institución trasandina, así como también a los hinchas.



"Que la pelota siga rodando y ya nos volveremos a ver. Abrazo a todos", cerró Gonzalo Jara.