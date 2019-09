Gonzalo Espinoza y la ausencia de la U en homenaje a Paredes: 'Si yo fuese el capitán, habría ido'

El pasado miércoles por la noche, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), organizó un ceremonia de premiación para Esteban Paredes, delantero de Colo Colo, que entró en la historía del fútbol chileno al alcanzar los 215 goles y alcanzar a Francisco "Chamaco" Valdés como máximo artillero.

En la celebración estuvieron todos los capitanes de los equipos nacionales, menos Matías Rodríguez de la Universidad de Chile. La ausencia de los azules en la ceremonia llamó la atención de todos y por ello es que a Gonzalo Espinoza le consultaron este jueves.

"No sabía de la invitación, no tenía idea. Me parece bien que le hagan un homenaje a un goleador como Esteban. Es bueno que se hagan reconocimientos cuando estén activos. Si yo fuese el capitán, habría ido", comentó el volante en conferencia de prensa.

Respecto al posible regreso de Johnny Herrera al arco de los azules para enfrentar la Copa Chile, Espinoza sostuvo que: "es importante para la hinchada, para nosotros y el club. Cuando se decidió su salida fue decisión técnica, entró el 'Tuto' y lo ha hecho muy bien, pero yo vi a Johnny trabajar tal cual como cuando jugaba de titular. Sabe manejar estas situaciones, esperamos que le vaya bien, porque si es así, es que nos fue bien a todos", aseveró.

Al finalizar, comentó la posibilidad de ser alternativa para Reinaldo Rueda en la Roja: "yo siempre lo pienso y trabajo para que algún día llegue. Tuve la ilusión en algún momento, pero si sigo trabajando de la manera en que lo estoy haciendo, va a llegar el llamado. Si no se dio es porque el técnico no vio en mí lo que él necesitaba", cerró.