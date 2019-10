Goleador de Huachipato en la previa de partido de Colo Colo: 'Nos preparamos para ir por el triunfo'

Juan Sánchez Sotelo, delantero y goleador de Huachipato en la previa del partido con Colo Colo aseguró que están mentalizados en ir por la victoria.

El atacante en conversación con el portal deportivo EnCancha aseguró que han estado preparándose para conseguir el triunfo. "Nosotros estuvimos preparándonos para conseguir los 3 puntos y hacer un buen partido en Santiago".

De todas formas, aseguró que no ha conversado con clubes grandes para la próxima temporada, pero que está muy cómodo en el fútbol chileno. “No, pero lo que sí me gustaría es quedarme en Chile. Es mi idea, ya que me siento cómodo y a gusto con el fútbol de acá. Estoy contento de haber regresado".

El partido entre Colo Colo será frente a Huachipato hoy a contar de las 21:00 horas.

