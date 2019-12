Goldberg sigue soñando con Montillo en la U: 'No se ha caído, pero no lo estamos forzando'

Walter Montillo es el gran anhelo que tiene Universidad de Chile para la próxima temporada como refuerzo.

El mediocampista tiene contrato vigente con Tigre de Argentina, lo que podría implicar una complicación para su negociación con los azules.

Rodrigo Goldberg, director deportivo de los universitarios confesó que están al tanto de la situación, pero no quieren forzar nada. "Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio, el vendrá en la medida que pueda. Si eso significa un trauma o peleas, probablemente no se dé. Pero estamos trabajando de la manera más silenciosa posible, precisamente para no causarle daño a nadie".

El exdelantero aseguró que estarán monitoreando constantemente la situación del volante. "No se ha caído la opción, pero no es algo que estemos forzando. Tienen que darse varias cosas que lamentablemente no puedo contar".