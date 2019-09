Germán Voboril: 'La UC es el mejor equipo de la temporada'

Universidad de Concepción quiere salir del fondo de la tabla y viene ilusionada luego de vencer a Colo Colo por 3-1.

Germán Vóboril en conversación con EnCancha analizó la campaña de la U penquista y aseguró que la victoria ante los albos les dio un segundo aire para lo que queda de campeonato."Es difícil hacer un análisis en lo personal de este momento, creo que la campaña ha sido mala, es difícil separarse de eso, pero en lo individual, creo que he tenido una temporada correcta. El partido ante Colo Colo era muy importante para nosotros, porque teníamos que conseguir esos tres puntos, el triunfo nos dio ese envión anímico que necesitábamos, era de total importancia".

Además, el lateral izquierdo analizó el momento de su ex equipo, que vive una realidad completamente distinta, al ser el puntero del campeonato. "Para mi La UC es el mejor equipo de la temporada, está a la vista, lo demuestra partido a partido, es el mejor equipo de Chile. En su momento cuando me fui lo dije, después de salir campeón, me hubiese gustado quedarme, porque estaba encariñado con el club y sentí que había hecho bien las cosas".

