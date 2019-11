Gerente de Unión Española: 'A los futbolistas nosotros le pagamos para que jueguen'

Luis Baquedano, gerente de Unión Española analizó la situación que atraviesa el fútbol chileno y aseguró que no comparte la suspensión de este.

En conversación con el portal deportivo EnCancha, Baquedano aseguró que los jugadores reciben su sueldo para jugar. "A Unión Española no le parece esta decisión. Nosotros queremos jugar este fin de semana, no le encuentro ningún sentido a parar. Están todos trabajando, los únicos que no hemos trabajado somos nosotros. A los futbolistas les pagamos para que jueguen, no para que entrenen".

De todas formas, señaló que si la ANFP decide suspender la fecha, buscarán alguna medida. "El presidente del club estaría evaluando lo que vamos hacer en caso de que no se juegue, el fútbol lo conducimos nosotros, los jugadores son empleados nuestros, esto no significa que ellos no se adhieran a las protestas, son cosas totalmente distintas".

Ante los dichos de Esteban Paredes que tildó al fútbol como una “medida para apaciguar las protestas”, Baquedano refutó aquello. "Para sostener esta actividad tenemos que participar en el torneo, entonces no estamos preocupados que si el torneo produce entretención o va adormecer las protestas, debido a que estamos en una estrategia comunicacional con el Gobierno".

