Gerente de ligas de ANFP: 'Suspender el campeonato es función del consejo de presidentes'

Rodrigo Robles, Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP habló sobre la programación que están haciendo del torneo nacional.

El directivo aseguró que de acuerdo a lo votado por el Consejo, deben programar la fecha y darle continuidad al torneo. "Eso fue lo que manifestó y de acuerdo al mandato de la mesa de trabajo en función al quorum que no se alcanzó que cumpliera, lo que nos corresponde es darle continuidad a esto".

Por la planificación de los duelos para el 3, 4 y 5 de diciembre, el directivo aseguró que es porque resulta muy complicado programar para el fin de semana. "Es porque estamos muy cerca del fin de semana y si ya es complejo organizar un partido en función a la realidad que vive el país, hay que darle cierto grado de factibilidad".

De todas formas, por una suspensión del torneo, confesó que dicha decisión no pasa por su poder. "Suspender o no el campeonato es función del consejo de presidentes y eso no ocurrió. Hasta ahora no ha sido convocado".