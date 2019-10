Gerente competiciones de ANFP: 'No pretendemos que el fútbol vuelva a cualquier costo'

Rodrigo Robles, gerente de competiciones en la ANFP aseguró que aún no tienen definido el retorno del fútbol.

En medio de una conferencia de prensa, Robles aseguró que no están dispuestos a retornar mientras no haya una certeza total de seguridad. "Te diría que los plazos que el futbol quisiera tener están supeditados ala seguridad púbica. No pretenderíamos que el futbol vuelva a cualquier costo. Estamos atento s a ver como evoluciona la situación del país".

De todas formas, descartó que se juegue de manera parcelado, por lo que si vuelve el fútbol lo hará en todas sus divisiones y compromisos. "La realidad que vive nuestro país es a nivel nacional y los torneos son integrales. Por lo tanto sin emitir un juicio definitivo, la idea es que en la medida de lo posible los torneos se jueguen de manera integral".

Sobre la Copa Chile, Robles señaló que está la posibilidad que estos duelos se jueguen en diciembre. "La Copa Chile no es menos importante que el torneo, pero si tiene la flexibilidad de diferir la fase final del torneo. Por lo tanto no descartamos que esos partidos se juegan en diciembre, a diferencia del torneo nacional".