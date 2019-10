Gerard Piqué reveló sin tapujos que en el mundo del fútbol 'todo es una mentira'

El español Gerard Piqué, habló con el programa El Hormiguero de Antena 3 y reveló que realmente todos los jugadores se llevan bien y que la 'mala onda' es parte de un espectáculo.

El compañero de Arturo Vidal, indicó que "tener a la gente en contra me motiva más. Normalmente soy consciente de los líos en los que me meto. Me descojono y me lo paso bien. El mundo del fútbol es un espectáculo. Todo es una farsa, todo lo que leáis es una mentira. Es todo mucho más fácil".

Además, aseveró que las relaciones con los jugadores es fantástica y que "cuando nos metemos en en líos es porque queremos poner un poco de salsa", aseguró.

Para continuar, el esposo de Shakira señaló que "de joven afectaban mucho más las críticas, ahora pasas. Con el tiempo relativizas y sabes que cuando pierdas van a criticar y cuando ganas te van a alabar aunque no estés bien".

"Hace dos semanas estábamos en una gran crisis y ahora hemos ganado cuatro partidos y es otra cosa. Siempre depende del resultado. Pero tener a la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas más les jode. En mi última época en la selección fueron mis mejores años, salía más motivado que nunca", finalizó.