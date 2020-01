Gastón Lezcano: 'Estamos trabajando para hacer un buen papel en todos los frentes'

Tras caer en la semifinal de Copa Chile ante Colo Colo, Universidad Católica dio vuelta la página y ya piensa en el debut del torneo nacional ante Santiago Wanderers.

En conferencia de prensa, Gastón Lezcano, ya en frío hizo un análisis del duelo contra los albos. "Creo que se hicieron muchas cosas buenas, estuvimos analizando lo que fue el partido, creo que la intensidad que propuso el equipo fue muy buena, desplegamos un nivel físico muy alto, con la pelota nos faltó un poco de precisión en los últimos metros, creo que afinando eso vamos a dar mucha pelea y potenciar mucho al equipo".

Además, el delantero destacó la asociación con José Pedro Fuenzalida por la banda derecha. "Me sentí muy cómodo con el "Chapa" respaldándome desde atrás, hicimos varias combinaciones por esa banda, es cuestión de seguir entrenándonos y conociéndonos".

Lezcano comentó los objetivo de este año y puntualizó que buscar ser nuevamente campeones. "Es iniciar bien el campeonato, ir por el tricampeonato, es el deseo de todos y después hacer un buen papel en el plano internacional, por ahí es lo que todos los hinchas desean y el fútbol chileno porque vamos a representar al país. Así que estamos trabajando para hacer un buen papel en todos los frentes, porque el equipo tiene con qué, porque hay muchas variantes y el equipo se ve muy fuerte".

El argentino también destacó el trabajo de su compañero, Fernando Zampedri, y aseguró que depende de todo el equipo que él haga muchos goles. "A Fer lo veo muy bien, en Argentina anduvo muy bien, él venía de un tiempo sin jugar, la verdad que está agarrando ritmo y tiene que estar para finalizar las jugadas, la verdad que nosotros tenemos que tratar de generarles esas opciones de gol que necesita. Somos conscientes que tenemos un buen delantero dentro del área y que tiene toda la confianza de nosotros. Ojalá que este torneo pueda hacer muchos goles".

Finalmente, el delantero comentó el estudio que posiciona al campeonato chileno como el peor de Sudamérica. "Se habrán basado por la competencia internacional, porque creo que la liga es fuerte. Me ha tocado jugar en Paraguay, Argentina, México, los equipos proponen, que en muchas ligas no es así. Casi todos los equipos proponen jugar y atacar, la mayoría de los estadios nuevos. La verdad que no sé si estoy de acuerdo con el ranking. Con respecto a los pagos es una liga seria", sentenció.

Este domingo la UC debutará en el campeonato ante Santiago Wanderers a las 12:00 horas en el Bicentenario Elías Figueroa.