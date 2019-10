Gary Medel emplazó al presidente Sebastián Piñera por la medida de una renovación total de cambio de gabinete.

A través de un twitteo, el zaguero aseguró que ojalá no solo se queden con esa medida. "Ojalá que el gobierno no se quede solo en el cambio de Gabinete. Da lo mismo los nombres de los ministros si no hay cambio real en las leyes para hacer de Chile un país más justo".

Además de Medel, Igor Lichnovsky, Erick Pulgar, entre otros futbolistas se manifestaron a través de redes sociales.