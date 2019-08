Garra Blanca publicó mensaje contra Mario Salas: '¡No se aguanta más! Colo Colo es lo primero'

Esta jornada los barristas de Colo Colo publicaron en Instagram un emplazamiento contra del entrenador de los albos.

La Garra Blanca manifestó su molestia por el juego de los albos, que vienen de empatar 2-2 ante Palestino. "¡No se aguanta más! Colo Colo es lo primero. Sr. Mario Salas es sabido que tira el equipo atrás, el glorioso Colo Colo no es lo mismo que los equipos chicos que ha manejado".

Además, los barristas expresó su repudio porque el DT del Cacique no habría asistido a una actividad organizada por ellos. "Haber jugado en el club al parecer, no le sirvió para nada. Ni la calidad humana lo salva: Esperamos que usted se recuerde cuando se le invitó cordialmente a una actividad con niños, por hinchas y socios del club, tirándonos la invitación y diciendo "yo no tengo nada que ver con ustedes", le recordamos que nosotros, estamos donde sea, no tenemos sueldo, ni horarios andamos 24/7".

Finalmente, el comunicado terminó por señalar que el colocolino ha celebrado por los 215 goles de Esteban Paredes, pero el equipo no ha mostrado el juego que los hinchas quieren. "El récord de Paredes hace ver que esto es una fiesta, pero ¡NO! El plantel ya no da, porque su dirección reacciona impávida ante derrotas y empates. Mario Salas ¡Esto es Colo Colo!", sentenciaron.

Colo Colo recibirá a Cobresal, este domigo en el Monumental a las 20:00 horas.