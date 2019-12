Garra Blanca advirtió a ByN: 'Sin justicia no hay Noche Alba'

Movida estuvo la semana de fiestas navideñas para los hinchas de Colo Colo. A la presentación de Matías Fernández y Leonardo Valencia, durante la semana se confirmó la tradicional "Noche Alba" para el próximo domingo cinco de enero en el Estadio Monumental, algo que no gustó nada a la Garra Blanca.

Así lo hicieron saber a través de redes sociales, donde la barra brava del "cacique" expresió que no participarán tal evento: "la noche alba 2020, no será jamás una fiesta… Por Alex Nuñez, Gustavo Gatica…Por todos los caídos y encarcelados por este sistema que castiga al pobre y da clases de ética al rico. No nos prestaremos para su show mediático que pretende cegar a todos con una absurda y cobarde normalidad".

"No, porque aún no se ha ganado nada, no queremos sus migajas. No! Si hasta en lo deportivo han mostrado no importarles el hincha. Refuerzos identificados con el equipo laico. Un evento caro y mediocre en su organización, no se sabe que se quiere mostrar, si hace tiempo solo se llenan sus bolsillos, dejen de robar", agregaron.

El partido está organizado para que Colo Colo presente a sus nuevas figuras para la temporada 2020, donde se medirán en un encuentro amistoso ante la Selección Chilena Sub 23, pero en la barra insisten en que: "no nos dejemos engañar, nos quieren utilizar y no les daremos en el gusto. SIN JUSTICIA, NO HAY NOCHE ALBA!!", cerraron.