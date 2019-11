Garin y la Copa Davis: 'No somos favoritos, pero tenemos un nivel bastante bueno'

Tras quedar eliminado en los cuartos de final del Masters 1000 de París, Cristian Garín comentó lo que fue su última semana disputando partidos individuales por el circuito de la ATP, pensando en la participación de Chile en la fase final de Copa Davs 2019.

La raqueta número uno del país aseveró tras el partido que: "fue una semana muy positiva, se dio en la última semana del año, y eso me llevó para hacer un buen partido en cuartos. Me dejó mucho de aprendizaje, jugué partidos de buen nivel, asi que me voy contento", dijo al micrófono de Radio ADN.

"Contento del año que tuve, bastante bueno para ser mi primer año jugando a este nivel. Sé que lo puedo volver a hacer (el próximo año). Ahora solo queda pensar en Copa Davis que tenemos dos semanas de preparación, asi que estas semanas me vienen bien", agregó Garin.

Precisamente sobre la participación de Chile en el torneo, Garin sostuvo que: "no somos favoritos, no somos candidatos, somos un equipo jóven, pero tenemos un nivel bastante bueno y un grupo que da para competir de igual a igual. Con Nico Massu, que estaba acá, hablamos casi todos los días y sabemos que tenemos mucho por delante", dijo.

Cabe recordar que la fase final de Copa Davis 2019 se disputará entre el 18 y 24 de noviembre en Madrid, instancia donde Chile quedó en el Grupo C del torneo para medirse ante Argentina y Alemania.