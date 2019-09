Garin y la Copa Davis: 'Con Nico Jarry tenemos el nivel para ganarle a cualquiera'

Cristian Garin tuvo la gran posibilidad de asistir al prestigioso torneo Laver Cup, donde se miden tenistas del resto del mundo contra Europa, aunque finalmente declinó en ir, debido a que prefirió privilegiar su gira por Asia.

Al respecto, sostuvo en La Tercera que "me invitaron a ser alterno. Para mí hubiese sido increíble ir, pero por temas de logística y de cómo llegar a China no pude. Sé que a otros jugadores les pasó lo mismo y es una lástima no poder ir. Quiero llegar bien a los torneos de China, mi primera gira en Asia. Quiero llegar al cien y, si voy, tendría que llegar el martes y jugar el miércoles".

En relación a las expectativas que tiene para la gira, indicó: "voy sin nada en mente, sé que solamente hice una buena preparación. Voy a ir allá a competir como lo vengo haciendo. Creo que he mejorado mucho, sumándole que descansé. Siento que estoy un poco más renovado. Voy mucho más tranquilo que antes".

Finalmente, Garin se refirió sobre las chances que tiene Chile de hacer un buen papel en Copa Davis. "Es difícil, es nuestra primera vez que clasificamos. Tenemos un grupo muy duro. Hay chances, sí, obvio. Siempre hay chances en el tenis. Creo es un deporte en el que puede pasar cualquier cosa. La verdad es que siento que con Nico tenemos nivel para ganarle a cualquiera. Espero que esa semana lleguemos bien preparados, ojalá con confianza después de los torneos. Es una buena oportunidad para hacerlo bien", cerró.