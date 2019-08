Garin tras su sufrido triunfo en el US Open: 'Estos son los partidos que dan mucho para aprender'

El tenista chileno Cristian Garin se mostró conforme tras su complicado debut en el US Open frente al estadounidense Christopher Eubanks, a quien derrotó en cinco sets, por parciales de 3-6, 7-5, 6-4, 6-7 y 6-3.

Inmediatamente finalizado el cotejo, el chileno sostuvo en conversación con ESPN que "estoy más cansado en lo mental. Él es un jugador muy agresivo, que te da muy poco ritmo. Lo importante es que lo logré sacar adelante. Estos son los partidos que dan mucho para aprender y sigo en competencia".

En esa línea, la priemera raqueta criolla, indicó: "El triunfo me pone contento porque venía de una semana muy irregular. ¿Sobre mi próximo rival? Me da lo mismo, hay que seguir compitiendo, hoy no me sentí muy bien y pude ganar".

Finalmente, Garin mandó un potente mensaje a la hinchada nacional que estaba en las tribunas.

"Estuvo muy bueno el ambiente, siempre agradezco que te vengan a apoyar, que haya muchos chilenos en el estadio. Ayuda mucho", cerró.