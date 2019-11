Garin se lamentó tras dura derrota: 'No estuve al nivel que venía mostrando en el circuito'

Una dura autocrítica realizó Cristian Garin tras caer de manera inapelable ante Diego Schwartzman durante la serie entre Chile y Argentina por Copa Davis.

El tenista chileno asistió a conferencia de prensa junto al capitán Nicolás Massú, donde sostuvo que "no me sentí cómodo en el partido, porque si bien Schwartzman jugó de gran manera, yo no estuve al nivel que venía mostrando en el circuito".

En esa línea, indicó: "Pese a la duro de la derrota, intentaremos hacerlo mucho mejor ante Alemania el jueves. Tenemos que levantarnos".

Cabe recordar que con la caída ante los trasandinos por 3-0, la escuadra nacional quedó con escasas chances de acceder a las fases finales del certamen que se desarrolla en Madrid.