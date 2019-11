Garin no olvida a Chile: 'Este triunfo es para ellos, para los que están sufriendo mucho'

Levantó tres puntos de partido en el último set para inscribir su nombre entre los ocho mejores tenistas del torneo. Cristian Garin (42° ATP) derrotó por 6(4)-7, 6-4 y 7-6(6) al local Jérémy Chardy (65° ATP) y se metió en los cuartos de final del Masters 1000 de París.

Tras la victoria, la raqueta número uno del país comentó que: "estoy demasiado contento, aún no me doy cuenta que gane porque fue muy peleado. Juegué muy buenos puntos, fue un partido muy parejo. Contento de ganar porque estos son los partidos que te cambian el año", partió diciendo al micrófono de Radio ADN.

"Es un torneo muy especial, el último para seguir en carrera de cara al final de año. Sigo con las mismas ganas y espero seguir mejorando", agregó respecto al momento que atraviesa en el circuito.

Sobre su próximo rival Thiem (5°) o Dimitrov (27°) dijo que: "ahora no he pensado en el siguiente partido, quiero recuperar el físico primero, ver lo bueno y lo malo que hicimos y ya mañana enfocar lo que viene contra un rival de gran nivel", sostuvo.

Al finalizar, no se olvidó de la situación que atraviesa socialmente Chile: "estamos pasando momentos difíciles. Esto es para la gente, para los que me apoyan. Me encanta mi país, siempre estoy muy orgulloso de jugar por Chile y este triunfo es para ellos. Estoy lejos, pero sé que hay gente que está sufriendo mucho", cerró.