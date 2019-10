Garin: 'Me llena de orgullo terminar el año entre los 40 mejores del mundo'

El tenista chileno Cristian Garin habló en exclusiva con ADN Deportes tras su triunfo ante Pablo Cuevas en el Masters 1000 de París, torneo que da fin a la temporada 2019.

Al respecto, la primera raqueta criolla comenzó diciendo que "la verdad es que vengo de dos semanas de haber jugado muy bien y no haber tenido resultados, de haber perdido en primera ronda y sin merecerlo. Los resultados de las últimas dos semanas no reflejan en el momento que estoy. Hoy jugué muy bien y estoy muy motivado con que sea el último torneo del año. Tengo ganas de hacerlo bien".

En esa línea, añadió: "Uno de mis objetivos fuera de los puntos y ranking, era poder jugar bien en todas las superficies. Me he adaptado muy bien y vengo de perder con jugadores que no merecía perder. Estoy feliz de estar jugando un Masters 1000 con los mejores y poder adaptarme a las superficies duras".

¿Próximo partido ante John Isner? "Por lo menos ya vengo con más ritmo que la semana pasada. Son jugadores con los cuales tienes que estar más preocupado de tí que del otro. Son partidos que puede pasar cualquier cosa y estoy feliz de estar aquí compitiendo".

¿Apoyo de Nicolás Massú? "La verdad es que no es algo que me preocupa que los otros estén viendo, porque nos conocemos todos. Quedan tres semanas para la Copa Davis y el Nico ha estado todo el año bancándome y pendiente. Estoy muy contento como trabajamos con él e intento sacar el máximo provecho de todas las situaciones".

¿Clasificación a la ATP Cup? "Es lo que más contento me pone poder clasificar a la ATP Cup. Ver los nombres que van y que Chile pueda estar ahí, me encanta. Es un esfuerzo por todo este año, ya que al principio fue muy bueno, a la mitad de temporada un poco de lesiones y ahora lo estoy terminando muy bien también. Terminar entre los 40 mejores del mundo me llena de orgullo".