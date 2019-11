Garin lo dio vuelta ante Jérémy Chardy y avanzó a los 4tos de final del Masters 1000 de París

Intratable se ha mostrado Cristian Garin (42° ATP) en el Masters 1.000 de París. El nacional dio dura batalla y sacó toda su garra para levantar tres pelotas de partido en contra y avanzar a los cuartos de final del torneo.

Garín derrotó por 6(4)-7, 6-4 y 7-6(6) al local Jérémy Chardy (65° ATP) para inscribir su nombre entre los ocho mejores tenistas del torneo. El chileno estuvo 3-6 abajo en el tiebreak del último set, pero con fortaleza logró revetir el marcador, quedándose con la últmia manga por 8-6.

De esta forma, el chileno es el primer inscrito en los cuartos de final del torneo y debe esperar al ganador del duelo entre austriaco y pupilo de Nicolás Massú, Dominic Thiem (5°) que enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov (27°)

