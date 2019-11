Gamadiel García por reprogramación del fútbol chileno: 'Es algo protocolar'

Gamadiel García, presidente del Sifup analizó el escenario actual del fútbol chileno donde se oponen al retorno de los campeonatos.

El directivo aseguró que como gremio tienen una postura clara para lidiar con la competencia local. "Podemos comenzar la nueva temporada lo antes posibles y que los jugadores tomen el tiempo que corresponde para descansar".

Sobre la programación que hizo la ANFP para el retorno del torneo, García fue enfático en decir que no hay futbolistas para poder retomar la actividad. "Es una decisión protocolar, es un tema que está en los estatutos y los están cumpliendo. Es una decisión soberana y la están llevando a cabo. Ahora no hay futbolistas. Nuestro planteamiento es que no se realizara".

Además aseguró que las condiciones de seguridad son tan escasas cómo hace unas semanas. "Es lo mismo que nos prometieron hace tres semanas, el tema no es contra el gobierno o carabineros es que no hay seguridad. Ya cambiamos los horarios, se cerraron estadios municipales, ¿entonces qué más debemos esperar? ¿Qué tengamos una desgracia en el fútbol chileno? No estoy dispuesto a que ocurra algo así".