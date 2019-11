Gamadiel García: 'Le dijimos a nuestros compañeros que traten de no jugar la fecha'

Tras la suspensión del partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique, por el ingreso de manifestantes en el estadio de La Florida, se decidió suspender el duelo que alcanzó a jugarse hasta el minuto 21 del segundo tiempo.

El presidente del Sifup, Gamadiel García, confesó sus sentimientos tras lo ocurrido en el encuentro entre cementeros y dragones celestes. "Sensaciones terribles, amargas, creo que es un bochorno lo que ocurrió hoy. Por el tema de seguridad, un tema que hemos reiterado constantemente, que deberían cumplir los espectáculos deportivos. Se vio sobrepasado por un grupo minoritario de gente, no quiero imaginar lo que pueda ocurrir en un espectáculo masivo".

El mandatario del Sindicato de futbolistas profesionales anunció las medidas que tomarán con los futbolistas. "La decisión de nosotros en conjunto con los capitanes es que el partido se suspende. Llamaremos a una asamblea general para el día martes para ver qué sucede con el resto del torneo y la fecha".

Con respecto a los otros partidos que integran la fecha, García hizo un llamado a los equipos para que no disputen los encuentros. "Le dijimos a nuestros compañeros que no viajan que traten de no jugar, de no realizar la fecha, porque no podemos arriesgarnos. No podemos arriesgarnos a que a alguien le pase algo, no solamente futbolista sino también la gente que está trabajando. Quedó demostrado que lamentablemente no tenemos las condiciones de seguridad proporcionadas por el gobierno".

Finalmente, el presidente del Sifup lamentó lo ocurrido en La Florida. "Se están viendo sobrepasados en todos lados, no podemos ser el conejillo de india y esperar que a uno de nuestros asociados les pase algo para que nos demos cuenta que realmente no se podía. Lo que está provocando esta sociedad es que la gente esté contra la gente y que los trabajadores estén contra los trabajadores y eso es lamentable", sentenció.