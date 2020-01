Gala Caldirola: 'Isla va a jugar en la U. No todavía, pero él tiene muchas ganas de venir'

Durante su participación en el programa Podemos Hablar de Chilevisión, Gala Caldirola comentó un interesante detalle en torno al futuro de Mauricio Isla.



En el programa, la modelo aseveró que el Huaso aún tiene como sueño el jugar en la Universidad de Chile.



"Mauricio Isla va a jugar en la U. No todavía, pero él tiene muchas ganas de venir. Él me dijo que no quiere llegar viejo, quiere venir a jugar bien por su equipo", aseveró.



Caldirola no puso un plazo en torno a cuándo sería el retorno de Isla a Chile y su arribo a los azules, pero que "no falta mucho para que se venga para acá… para que nos vengamos".