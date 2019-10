Gabriel Suazo y duelo contra la UC: 'No queremos que den la vuelta contra nosotros'

Colo Colo viene de vencer por 2-1 a Everton en el partido de vuelta de Copa Chile. Los albos ya piensan en lo que serán sus duelos contra Huachipato y posteriormente ante Universidad Católica.

Los cruzados tienen la posibilidad matemática de levantar la copa en San Carlos de Apoquindo, cuando enfrenten al Cacique. En conferencia de prensa, Gabriel Suazo aseguró que no quieren que la UC salga campeona ante ellos. "No tan solo para que Católica no de la vuelta, sino para nosotros mismos, para ganar un partido tan importante, para darle una alegría a nuestra gente, partiendo por el partido contra Huachipato y luego con Católica. El orgullo de ganar estos partidos siempre va a estar. Estos dos partidos los vamos a jugar a muerte para poder ganar y conseguir los tres puntos".

Además, el mediocampista se refirió a la lesión de Esteban Paredes que estará un par de semanas fuera por lesión. "Díficil, lamentamos la pérdida de cualquier jugador, el que sea para nosotros es muy importante. Esteban está tranquilo, tiene muchas ganas de jugar contra Huachipato y Católica, lamentablemente le sucedió este percance. Esperamos que se recupere lo antes posible, que llegue de la mejor forma, y estará otro compañero que lo podrá hacer igual de bien que lo que hace Esteban. Confiamos en el plantel que tenemos para poder afrontar estos partidos importantes".

Suazo también se refirió al factor que provocó la mejora futbolística del equipo. "Ese fue el gran cambio, la actitud para nosotros siempre está, no podemos llegar a un partido sin actitud, es lo primero que tenemos que tener, luego el juego obviamente. La actitud no se transa, estamos todos en la misma senda, creo que con eso bien claro, se nos puede hacer más fácil el tema de poder ganar los partidos, tenemos claro que tenemos que mejorar mucho, sobre todo los primeros tiempos donde nos está costando".

Finalmente, sobre su momento personal, Suazo aseguró que está muy contento por jugar en la posición donde se siente más cómodo. "Estoy viviendo un muy buen presente, sabemos que el fútbol gira y es muy rápido, de repente estás en un muy buen momento y de la nada puedes estar en un bajón futbolístico, no solamente tú, sino también el equipo en general, tenemos que ser equilibrados, tanto cuando estamos en un muy buen momento, como en esos momentos que son difíciles. Gracias a Dios que con este cuerpo técnico se me ha dado la posibilidad de jugar en la posición donde creo que mejor lo puedo hacer".

Este miércoles los albos jugarán ante Huachipato a las 21:00 horas en el estadio Monumental.