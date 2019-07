Gabriel Suazo: 'Nos tomó por sorpresa la salida de Agustín Orión'

Colo Colo se prepara para su duelo ante Everton este domingo en el estadio Monumental a las 17:30 horas.

Hace un par de días, el arquero Agustín Orión dejó la tienda alba por motivos personales. En conferencia de prensa, Gabriel Suazo confesó que la salida del guardameta fue sorpresiva para todos. "Me lo tomé por sorpresa, le mandé un mensaje a Agustín agradeciéndole todo lo que me brindó como jugador y como persona. Era un referente para nosotros, a mi me ayudó mucho. Son decisiones personales de él y hay que respetarlas. Le deseo el mayor de los éxitos a él y a su familia, estoy seguro que le irá increíble sea donde sea, y espero que así sea".

En esa despedida asistieron seis jugadores del Cacique. Suazo aseguró que no vino todo el equipo, porque fue muy inesperada la salida de Orión. "Fue algo espontáneo, fue algo de ellos para demostrarle todo el cariño que tiene el plantel. Iba en camino a la casa cuando supe lo de Agustín. Los seis jugadores que vinieron fue en apoyo de todos. Nos tomó por sorpresa, no pudimos venir los 25, ellos nos representaron a todos, dándole las gracias por todo lo que nos brindó a nosotros".

Además, el mediocampista de los albos, desestimó los rumores que rondan en el Monumental sobre un quiebre entre el plantel y Mario Salas. "Eso siempre se puede especular en Colo Colo. Nosotros estamos de la mejor forma con Mario, no hemos tenido ningún inconveniente, estamos muy felices, muy tranquilos. Lo que se diga quedará afuera, nosotros estamos unidos y con el foco directo en el campeonato".

Gabriel Suazo es uno de los pilares en el mediocampo del cuadro de Pedreros, que ya no tendrá a Esteban Pavez que partió al Al Nasr. El jugador aseguró que Carmona estará a la altura. "Ahora que no está Esteban , está Carlos, que es un tremendo jugador, mundialista, nos brinda mucha confianza. Hay que apoyar al que le toque jugar, tenemos un gran plantel para pelear el campeonato y la Copa Chile".

Además, Suazo analizó la nueva política del club de no traer refuerzos para fomentar la cantera de los albos."Nosotros tenemos claro que para jugar en Colo Colo tenemos que demostrarlo en cada entrenamiento y en cada partido que nos toque. Traigan a quien traigan, si traen 10 refuerzos, siempre tenemos que demostrar que podemos jugar y ser una opción para el técnico".

Finalmente, Suazo destacó qué cara quiere mostrar Colo Colo en esta segunda rueda. "Esperamos que no ocurra lo que nos pasaba los primeros tiempos, nos íbamos en desventaja o los primeros minutos nos llegaban de manera fácil a nuestro arco. Queremos ser un equipo que va hacia adelante pero que no entre dormido, para poder dar el primer golpe".

La formación que prepara Mario Salas para enfrentar a Everton es con: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde, Ronald De La Fuente; Carlos Carmona, Gabriel Suazo; Carlo Villanueva; Iván Morales, Javier Parraguez y Gabriel Costa.