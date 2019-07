Gabriel Costa: 'Mario Salas sabe lo que puedo darle a Colo Colo'

Colo Colo derrotó a Barnechea por 3-0 en el partido de ida de Copa Chile. Los albos vencieron con hat-trick de Gabriel Costa.

En conferencia de prensa, el delantero del Cacique, aseguró que los goles ante el cuadro Huaicochero fueron fruto del trabajo. "Yo estoy tranquilo, cuando uno trabaja, tiene sacrificios, con perseverancia en cualquier momento va a llegar. La confianza que me da Mario Salas es importante, sabe lo que le puedo dar, así que tengo que demostrarlo y entrenarme".

El primer semestre, el atacante anotó cuatro goles por Colo Colo. Pero venía de anotar 26 tantos en el Sporting Cristal. Ante las críticas que recibió por su rendimiento el uruguayo-peruano aseguró que está tranquilo. "El jugador tiene que estar preparado para las críticas. Creo que no lo he hecho mal, pueden haber partidos que pueda jugar bien, otros mal, pero es normal, porque soy un ser humano. No me afectan. No entro en lo que me dicen, no pienso en lo que hablan".

El entrenador de los albos, Mario Salas, constantemente defendió al jugador que trajo desde el fútbol peruano y aseguraba que tenía que acostumbrarse al fútbol chileno. Ante esas afirmaciones, Costa aseguró que efectivamente era necesario vivir ese proceso. "Es normal el tema de la adaptación, había que acostumbrarse a lo que es el fútbol chileno, yo venía de un fútbol diferente y obviamente lleva una adaptación. Hay que conocer los compañeros, el equipo y el país. Siempre hay que seguir entrenando y esforzándose, con sacrificio, las cosas van a salir, yo estoy tranquilo en ese tema".

El delantero ante Barnechea jugó por la banda izquierda, pero durante el torneo jugó constantemente por la derecha. Costa aseguró que él puede jugar por ambas bandas. "En la posición que jugué el otro día me sentí cómodo, ya he jugado ahí, puedo jugar por derecha o por izquierda. Prefiero jugar por derecha, porque soy derecho. El profe muchas veces me pide que juegue a la profundidad, que me retrase, que me interne, que abra. Yo dentro de todo me puedo adaptar".

Finalmente, con respecto a la Selección Peruana. El atacante estuvo en la pre nomina de la Copa América, pero hoy está concentrado en rendir en Colo Colo. "Tengo que estar bien en mi equipo y jugar. Tratar de hacerlo bien. Si el técnico de la selección peruana me llama, estaré a la orden".

Para el duelo de revancha ante Barnechea, el próximo domingo a las 12:00 en el Estadio Nacional. Colo Colo espera tener disponible a Jaime Valdés.