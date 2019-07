Gabriel Arias: 'Puede ser que por haber nacido en Argentina se me critique un poco más'

En conversación con TyC Sports, el arquero de Racing y de la selección chilena, Gabriel Arias, habló acerca de su desempeño en la última Copa América, el cual conllevó varias críticas por parte de los hinchas en redes sociales, llegando incluso a existir amenazas y comentarios inaceptables en contra de su familia.



Al respecto, el guardameta consideró que los reparos a su actuación, por más que él mismo reconozca que no fue positiva, tienen que ver con la trayectoria de excapitán, Claudio Bravo.



"En la selección de Chile atajó muchos años y siendo figura. A cualquiera en ese puesto lo hubieran criticado tras alguna falla. Lo tomo como algo normal", dijo.



Con respecto a los cuestionamientos, Arias consideró que "puede ser que por haber nacido en Argentina se me critique un poco más, pero mi Copa América no fue lo mejor mío. Uno entiende esto. La decisión de jugar por Chile lo hice por el corazón. Mis ganas siempre fueron defender la camiseta de Chile".



Sobre esa misma línea, el arquero dijo entender el tema de las críticas, pero "cuando se meten con la familia no lo comparto, cuando llegan amenazas no tiene nada que ver".