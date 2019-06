Gabriel Arias: 'No es una carga emotiva reemplazar a Claudio Bravo'

Chile ya prepara el duelo contra Colombia en Sao Paulo, que será válido por los cuartos de final de la Copa América.

En conferencia de prensa, Gabriel Arias, analizó a los cafeteros que llegan como el único equipo con los tres partidos ganados en fase de grupo. El arquero aseguró que la clave para vencerlos es: "Tratando de ser paciente, encontrar los espacios que nos vayan a dejar y ser muy punsante y ser certero a la hora de definir".

El guardameta fue criticado en el duelo contra Ecuador por el penal que cometió, sin embargo, Arias hizo un buen balance de su actuación personal. "Siempre hay que trabajar para mejorar un poco más, creo que lo he hecho de forma correcta, no he tenido errores, mal no lo he hecho. Siempre hay que seguir mejorando y trabajando para dar un poco más".

Antes de la Copa América, el arquero de Racing no había disputado partidos con la Roja, donde hubieran puntos en juego. Arias aseguró que con cada partido va conociendo más a sus compañeros. "Bien, me voy sintiendo cada vez mejor, creo que es importante ir sumando minutos, y después seguir mirando, corrigiendo, tratando de hacerlo cada vez mejor y así les sigo dando confianza a mis compañeros".

Además, Gabriel Arias comentó la responsabilidad de reemplazar a Claudio Bravo y aseguró que: "No es una carga emotiva, soy el arquero que escogió el técnico para atajar en esta copa y trato de hacerlo cada vez mejor".

En el último duelo frente a Uruguay, el entrenador Reinaldo Rueda, cambió el esquema donde jugó con tres en el fondo. Ante Japón y Ecuador había mantenido la línea de cuatro. El arquero aseguró que no le influye el esquema que elija el DT para enfrentar a Colombia. "Con las dos me da tranquilidad, los que están atrás lo hacen de buena forma, no influye la línea de cuatro, de tres o de cinco. Todos lo han hecho de buena manera. No me influye".

Finalmente, el ex arquero de Unión La Calera tuvo palabras para el árbitro elegido para el duelo contra los cafeteros. El designado es el argentino Néstor Pitana, Gabriel Arias, quien lo ve dirigir cada fin de semana destacó la labor del referí. "Lo conozco a Néstor en Argentina, es un gran árbitro, ojalá que sea justo como lo ha hecho siempre. Es un árbitro que ha dirigido finales de mundiales y finales de muchos torneos, hay que ayudarlo para que sea un buen partido".

El partido contra Colombia está programado para las 19:00 horas en el Arena do Sao Paulo.