Joe Jacobson difícilmente podrá olvidar el día de ensueño que vivió en la Football League One, tercera categoría de Inglaterra.

El futbolista gales fue héroe y figura en su escuadra, el Wycombe Wanderers, por la séptima fecha del Campeonato, tras anotar un triplete en la victoria frente al Lincoln City.

Pero no fueron tres tantos cualquiera los que anotó el lateral izquierdo, ya que uno fue por medio de una gran falta directa y los otros dos olímpicos, con exquisitos tiros desde un costado.

Here it is!



One of the most incredible hat-tricks you’ll see. pic.twitter.com/N7jbaWsD9T