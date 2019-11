Los ojos del mundo se han puesto sobre Chile luego del estallido social que levantó el pueblo chileno, desde grandes artistas, presidentes y ahora, hasta una barra de Suiza.

El FC Zürich de la primera división del fútbol suizo desplegó un enorme lienzo con la inscripción "Aguante GB. Fuerza Chile", con una bandera Mapuche en el costado.

El lienzo se desplegó durante la victoria del Zürich ante el Thun por la fecha 13 de la Superliga helvética.

FC Zurich ultras with a message to the Garra Blanca and the Chilean people.



📷 O Canto das Torcidas (Facebook) pic.twitter.com/7D9AJT2E8q