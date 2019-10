Fuenzalida por crisis en Chile: 'Duele mucho llegar a esto, sabíamos que iba a pasar y se demoró'

José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica analizó la crítica situación que atraviesa el país.

En diálogo exclusivo con ADN Deportes, el jugador de los cruzados aseguró que es difícil entrenar comprendiendo lo que pasa en Chile. "Es difícil entrenar sabiendo la situación que nos afecta a todos. Vengo de otro lugar del que corresponde a la normalidad del futbolista. Me ha tocado conocer el otro lado y se lo importante que es vivir otras realidades. Así uno sale de la burbuja en la que he vivido en muchos años".

Sobre el "estallido social", "Chapa" aseguró que la gente estaba molesta hace bastante tiempo y que finalmente terminó explotando bajo este gobierno. "Duele mucho haber llegado esto, sabíamos que iba a pasar y se demoró. Hay una angustia en la sociedad por cómo se manejan las cosas. Ojalá que hayan réditos positivos. No nos olvidemos que es algo que se acarrea en muchos años, el mundo político en general hay mucho rédito que quiere sacar y no me parece. Deben pensar en el bien de la sociedad. Estamos llamando al diálogo y es importante que todos se sumen. El día que piensen en la gente vamos a encontrar una salida".

Por venir de una familia con mayor recursos, el jugador descartó haber sido criticado o juzgado dentro de algún plantel. "No, no veo resentimiento. Yo entiendo que puedan verme distinto por donde salgo. Me pasó en cadetes. Uno entendía que te miraran distinto. Pero la verdad es que el respeto que sentí y siento es grande".

Ante un eventual el retorno a las canchas, Fuenzalida aseguró que no está pensando en absoluto en poder volver a las canchas. "Sería muy egoísta pensar en plazos, me tiene sin cuidado. No tengo ninguna gana de jugar un partido con la condición que está el país. Está muy de lado. Me dedico a entrenar y dar lo mejor. Me preocupa que el país mejore".

Sobre cómo Chile ha ido funcionando a media jornada, Fuenzalida emplazó a los políticos para que encuentren una solución. "Tengo amigos que están paralizados, gente que no va a las consultas y es poco lo que puede durar el país trabajando en 4 o 5 horas. Por eso un poco estamos esperando que la gente que está a cargo de esto, se una y converse buscando soluciones. Que es la que se está manifestando pacíficamente y detener los actos delictuales".

Tras ser consultado por las AFP, Fuenzalida apuntó que es uno de los principales culpables del malestar social. "Yo la verdad que no tengo gran conocimiento como funcionan, pero entiendo que la utilidades que generan ellos son mucho más grande que para la gente. Eso no funciona bien y tiene a la gente enojada".

Tras la unión de las hinchadas de los clubes grandes del país, Fuenzalida valoró el gesto. "Me ha gustado mucho verlos unidos a la barra de la UC, U y CC. Es el momento de que las autoridades puedan escuchar. Hay que manifestarse de manera pacífica y después buscar las soluciones".

