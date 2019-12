Franz Schultz y su paso por la U: 'Me mintieron económica y deportivamente'

El remodelado Estadio Tierra de Campeones lo espera. Franz Schultz seguirá su carrera en Deportes Iquique tras un irregular 2019 defendiendo la camiseta de Deportes Antofagasta. El volante, que en 2016 llegó a la Universidad de Chile, conversó precisamente por su paso en los azules.

En conversación con En Cancha, el "coreano" comentó que: "de la U yo te podría comentar muchas cosas. Fui campeón, después pedí ir a préstamo, porque dije claramente que, si habíamos salido campeones y traían un refuerzo en mi puesto, yo iba a querer salir".

"Me fui, anduve bien y O´Higgins me quiso comprar, pero en la U dijeron que no porque íbamos a jugar la Copa Libertadores. Me mintieron en todo sentido, económica y deportivamente", agregó el formado en Santiago Wanderers.

Respecto a los motivos por los cuales no fue vendido a O'Higgins de Rancagua, Schultz esgrimió que: "dijeron que no querían gastar dinero en un carrilero derecho si estaba yo y como era funcionario del club, tenía que acatar lo que ellos dijeran en ese momento".

"Tuve compañeros que quizás nunca pensé tener como Johnny, Beausejour, Jara, Pizarro, la 'Gata' Fernández o Matías Rodríguez, que son jugadores que han ganado muchas cosas. El 2016 no fue bueno, llegamos 12 refuerzos que no estuvimos a la altura, pero en el 2017 nos reivindicamos y fuimos campeones, además de jugar una final de Copa Chile", complementó el volante.

Al finalizar comentó su salida del CDA mirando a Azul Azul: "yo estuve con Carlos Heller, que creo que es un presidente extraordinario, pero después han pasado cosas. Johnny (Herrera) se tuvo que ir de otra forma, él es la U. Matías Rodríguez, lo mismo. A los dos les debieron dar un trato mejor, son grandes compañeros y personas. Jugaron partidos lesionados, se mataban por la U".

"A "Mati" ya le habían bajado el sueldo y ahora, querer hacerlo de nuevo, es una falta de respeto para su trayectoria, porque la U no es un equipo de provincia, recibe ingresos por todas partes", cerró.