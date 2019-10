Franck Ribery reclamó a FIFA20 por lucir un rostro irreconocible y recibió respuesta de PES

Todos los años se realiza la comparativa de qué videojuego de fútbol es mejor, FIFA o PES, incluso, muchos futbolistas juegan con sus propias versiones virtuales y pueden verse reflejados a través de la pantalla.

En esta oportunidad, Franck Ribery quiso jugar con la Fiorentina y se llevó tremenda sorpresa: su rostro luce irreconocible. Así, utilizó su cuenta de twitter para escribirle directamente a EA Sports: "Hey… quién es este tipo?".

La respuesta es incluso mejor, pero no provino desde FIFA, sino del archirrival: PES. La cuenta oficial del videojuego aprovechó la ocasión y publicó: "Hey Franck! A este sujeto si lo conoces?" acompañada de una fotografía donde claramente se ve la cara del jugador más reconocible.

Hey Franck! Do you know who this guy is? 😉 pic.twitter.com/f6HfiH8DZ9