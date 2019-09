Francisco 'Paqui' Meneghini y opción de asumir la Sub 20: 'La verdad yo no descarto nada'

Francisco Meneghini en conversación con Los Tenores comentó su salida de Unión La Calera y aseguró que no se fue mal con los dirigentes. "Con la dirigencia no siento que me vaya mal, no compartía la decisión, ellos son los dueños del club, y tienen todo el derecho a tomar las decisiones que les parezcan las mejores para Unión La Calera. Agradezco la oportunidad, en su momento apostaron por mí y apostaron fuerte y la gente nada que decir, nos apoyaron todos los partidos, me voy tranquilo de haber entregado lo mejor de mi parte".

El ex entrenador de los cementeros comentó que aún no han analizado qué hará junto con su cuerpo técnico en el futuro. "El tiempo que pasó hasta ahora ha sido más de desconectar, cada uno hacer su proceso más personal y sí a partir de la semana que viene, la intención es juntarnos como cuerpo técnico y hacer una evaluación en profundidad, pero de seguro todo lo que vivimos nos va a hacer mejores profesionales, tenemos que sacar las conclusiones para intentar hacerlo mejor".

Finalmente, "Paqui" aseguró que no ha descartado la Selección Sub 20, pero aún no tiene claro cuál será su próximo destino. "La verdad yo no descarto nada, una vez que inicié mi carrera como entrenador en un club profesional, me proyecto en la misma situación, no me cierro a nada. La verdad que lo de la sub 20 es otro perfil de trabajo, pero bueno, el entrenador tiene que estar abierto a lo que pueda surgir y teniendo opciones claras, tomar decisiones", sentenció.