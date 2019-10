Francisco 'Murci' Rojas: 'Como DT quiero ser una mezcla entre Pep y Mourinho'

El ex seleccionado chileno y jugador de Colo Colo, Francisco Rojas, habló sobre sus intenciones de ser entrenador del fútbol, para lo que ya se encuentra preparándose.

En conversación con AS Chile, "Murci" reveló los detalles sobre cómo será cuandos e ponga el buzo en los partidos que dirija.

- Como DT, ¿cuál será su estilo?

- Un planteamiento 4-3-3, bien parados, con buen trato de balón, que es algo que siempre me ha gustado. Ojalá con buenos jugadores, rápidos en el contraataque, con mucho juego por las bandas y siempre con un ataque directo y sorpresivo.

- ¿Con qué entrenador se identifica?

- Me gusta Pep Guardiola. Sus equipos tienen un juego rápido, bien construido. El fútbol de él y de Mourinho me gusta mucho.

- ¿O sea que le gustaría ser una mezcla de ambos?

- Ojalá. Claro que hay que elegir bien a los futbolistas, porque sin buenos jugadores es difícil que haya un gran entrenador.

- ¿Hay algún club al que sueña dirigir?

- Yo creo que las cosas se darán a su tiempo y que el trabajo te irá llevando al éxito. Yo quiero ser el mejor y para eso me estoy preparando. Si me pongo a soñar, claro que me gustaría La Serena o Colo Colo, siempre tendrán la primera opción. De todas formas yo soy un profesional y defendería a muerte los colores de cualquier institución que me quisiera.