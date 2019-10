Francisco Meneghini y su relación con la U: 'Tuve cuatro años muy lindos en el club'

Este jueves, Universidad de Chile juega su primera final buscando no descender a la Primera B. Los azules reciben a Deportes Iquique en el Estadio Nacional, encuentro donde los azules están obligados a ganar para no perderle pisada a sus rivales en la ardua lucha por no perder la categoría.

Por ello es que la continuidad de Hernán Caputto está en duda para el 2020. El entrenador terminará si interinato en diciembre y dependiendo de sus resultados, podría seguir en el primer equipo o regresar al fútbol formativo, desde donde salió para asumir al plantel de honor de los azules.

Ante ese panorama, de manera paralela en la dirigencia de Universidad de Chile buscan entrenador para tener un "plan B". Uno de ellos podría ser el extécnico de Unión La Calera, Francisco Meneghini, quien le hizo un "guiño" a los laicos, teniendo en cuenta su pasado azul.

En conversación con DirecTV, "Paqui" comentó que: "tuve cuatro años muy lindos en el club. La carrera de entrenador nunca sabe a dónde te va a llevar", aseveró el entrenador respecto al actual momento que viven los azules y a la posibilidad de que lo llamaran desde Azul Azul.

"La posesión con profundidad es lo que busco en mis equipos. Tratamos de desarrollar mucho la interpretación de los jugadores del juego", agregó respecto al nivel futbolístico que busca tener en sus equipos.

Al finalizar, Meneghini tuvo palabras para lo que vive el camarín de la Roja: "pasan por un momento natural luego de la mejor generación de la historia. Ellos tienen material para seguir siendo competitivos. Los jugadores de la selección chilena no son complicados. Son un grupo muy ambicioso, que ha dejado la vara muy alta", finalizó.