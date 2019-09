Francisco Bozán aseguró que no es tema que Paredes pueda romper el récord en Concepción

Esta fecha, Universidad de Concepción recibirá a Colo Colo en el Ester Roa.

El entrenador de los penquistas, Francisco Bozán conversó con En Cancha sobre el duelo contra los albos.

El cuadro del campanil está en último lugar de la tabla con 16 puntos. El DT de la U de Conce aseguró que esperan poder quedarse con la victoria para comenzar a salir de esa zona. "Esperamos ese punto de inflexión hace varios partidos, sin duda que enfrentar a Colo Colo es una motivación distinta, por ser uno de los equipos que está peleando el campeonato, también por ser un equipo grande y lo que significa Colo Colo, pero nosotros tenemos que estar concentrados en hacer nuestro trabajo y si jugamos de local la obligación es sacar adelante el resultado".

Esteban Paredes ha vuelto a entrenar con normalidad en el Cacique, por lo que se abre la posibilidad de que pueda romper el récord en Concepción. Ante esta situación, Bozán confesó que no les preocupa. "La verdad que no es tema acá en Universidad de Concepción. No tiene ninguna relación nosotros, nuestra idea es superar a Colo Colo y obviamente tenemos los resguardos, tanto con Paredes, como cualquier otro jugador que entra en el análisis global antes de enfrentar a cualquier rival".

