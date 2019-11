Finalmente Zeballos no se recuperó y Leo Mayer disputará el dobles frente a Chile

Finalmente, Horacio Zeballos no estará en el debut del equipo argentino de Copa Davis ante Chile. El doblista había sido duda los últimos días por una molestia en el aductor de la pierna derecha. Aunque el ematoma no permite ver el alcance de la lesión, el dolor no ha remitido y se perderá, como poco, la primera serie de esta nueva Copa Davis.

En su lugar jugará Leonardo Mayer. El tenista correntino, número 61º en el ránking de dobles, hará pareja junto a Máximo González. Este año ha jugado 34 duelos con un balance de 16 victorias y 18 derrotas. Ha estado entrenando junto a Machi durante las últimas sesiones buscando la sinergia necesaria para el torneo.

Jugarán contra Cristian Garín y Nicolás Jarry. La pareja de dobles chilena era otra de las incertidumbres antes de comenzar la serie. Massú, que no quiso desvelar nada en la rueda de prensa previa, se ha decidido por sus dos mejores tenistas en el ránking ATP. El problema puede ser el cansancio, ya que Jarry debuta contra Pella en el primer partido de singles y Garín lo hará contra Schwartzman en el segundo. Cabe recordar que los capitanes podrán hacer cambios en el orden de juego hasta una hora antes de comenzar los partidos.

AS Chile