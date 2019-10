Figura de Cobresal reconoció que Colo Colo lo contactó para ficharlo la próxima temporada

Uno de los grandes responsables del alza de Cobresal durante la segunda rueda del Campeonato Nacional ha sido el volante Marcelo Cañete, quien ha sido clave en los triunfos del cuadro mineros en el certamen, que los tiene muy cerca de salvarse del descenso.

Y tras sus buenas actuaciones, el propio mediocampista reconoció que Colo Colo ya lo contactó para que sea su próximo refuerzo en 2020, considerando que los albos confían en instalar su nombre en la próxima Copa Libertadores.

"Esta mañana me llamó mi representante y me dijo que estaba esa opción (de ir a Colo Colo). Pero por ahora me concentro en lograr el objetivo con Cobresal", sostuvo tajántemente Cañete en conversación con Futuro Fútbol Club de Radio Futuro.

Cabe recordar que el futbolista argentino nacionalizado paraguayo, ha disputado nueve partido con el elenco nortino, sumando cinco victorias, tres derrotas y un empate. anotando dos tantos.