Figueroa: 'Si me dejan hacer el equipo, en un año tengo a Cobreloa jugando en Primera División'

Marco Antonio Figueroa no se hizo mayor problema luego que fuera oficializado por O'Higgins que no seguiría siendo el técnico del equipo para la temporada 2020, ya que aseguró que tras conocerse la noticia, muy pronto lo llamaron desde otros lados.

En conversación con radio La Clave, comenzó diciendo que "el teléfono sonó al siguiente día y eso me tiene emocionado y con entusiasmo. De afuera y de Chile. Eso habla bien de lo que estoy haciendo y espero que un día el llamado venga de uno que tiene cuatro letras, la ANFP, ese día se acabarán los de afuera que vienen a estar en una zona de confort".

En esa línea, agregó: "En Morelia todos saben quien soy, pero en Chile no se valora al técnico nacional. Después llega el que le hizo los videos o el que le manejó el auto a Bielsa y es el mejor técnico del mundo".

Finalmente el DT descartó un llamado de Cobreloa, aunque se tiene mucha confianza de que puede ascender al equipo loíno a Primera A. "Es un tema de gustos, pero lo he dicho siempre, a mi déjenme hacer el equipo, y Cobreloa en menos de un año está en Primera División. No puedo responder si hubo llamados, porque ya me la hicieron a mi, no me gustaría hacerlo yo", cerró.