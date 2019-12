Figueroa critica trato a técnicos chilenos: 'No tenemos oportunidades para llegar a clubes grandes'

Marco Antonio Figueroa conversó junto a Los Tenores sobre su salida de O’Higgins de Rancagua.

En diálogo con Los Tenores, el entrenador confesó estar sorprendido por su salida del cuadro celeste. "Cuando me reuní con el directorio, ellos me dijeron que tenían en mente otro proyecto. La verdad es que yo había hecho todo lo que pedían. Pero el fútbol tiene esto. Uno está para acatar órdenes!.

Figueroa confesó que ante la suspensión anticipada del torneo, es difícil hacer un balance del torneo. "Al no jugar el campeonato para todos los técnicos es muy difícil la evaluación. A nosotros nos quedaba un juego de los difíciles y el resto era más ganable. El término del torneo benefició mucho más a otros equipos".

Por el contexto social que atraviesa el país, Figueroa confesó que Chile debe estar más unido. "La visión que tenían era de seguridad y de un país muy ordenado. Todo esto afectó mucho a la parte social y a la parte de deportes. Ahora necesitamos estar juntos y una de esas es tratar de darle herramientas a la gente que necesite trabajar".

Sobre su salida anticipada, el técnico aseguró que los entrenadores chileno sueles lidiar con este tipo de situaciones. "A nosotros nos dan las gracias muy fácil, yo siempre rescato lo que me toca vivir en México. Aquí el nacionalismo es muy grande. Por eso estoy orgulloso de lo que hice en el país. No tenemos las oportunidades para llegar a equipos grandes, a mí me sacaron de Católica y no sé por qué salí".

Por Reinaldo Rueda y su proceso en la "Roja", "Fantasma" aseguró que tendrá un duro desafío. "Hay técnicos capacitados y él tiene que defender al país. Va a ser muy complicada pues aún no se ve cómo vamos a estar parados ante selecciones que tienen mucha continuidad".

Ante la suspensión del amistoso con Perú, Figueroa criticó a los jugadores. "El jefe tiene que tomar decisiones y el error grande es ese, darle mucho protagonismo a los jugadores. Los jugadores llegan a participar para representar el país".