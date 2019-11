FIFA 20 rediseñó la cara de Ribéry luego de que el mismo jugador se quejara

Toda una polémica levantó Franck Ribéry, cuando a través de su cuenta de Twitter, se quejó de su apariencia en el simulador de fútbol FIFA 20, situación que aprovechó PES para comparar los rostros.

Luego de la polémica, EA Sports lanzó una nueva actualización del videojuego para mejorar el realismo de sus jugadores, además de mejorar las jugadas a balón parado, estrategias defensivas y disparos de larga distancia.

Así, el videojuego lanzó 37 nuevos rostros entre los que podemos encontrar a Lautaro Martínez, Marcelo, Krzysztof Piatek, Vinicius Junior, Cengiz Ünder, Joao Féliz, Diego Perotti y Thibaut Courtois, entre otros.

We've found all 37 faces!

(The last three were Ünder, Perotti and Florenzi were the last 3)

Also Cabaye isn't included since his face is actually like 5 years old 😂



The good news is there will most likely be another update containing the new EPL teams + PSG + ATM etc.#FIFA20 pic.twitter.com/T152SKQuKH