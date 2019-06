Fernando 'Niño' Torres anunció su retiro del fútbol

El "Niño" Torres anunció que dejará las canchas luego de 18 años de éxito en el fútbol. El español dejará las canchas luego de desenvolverse un año en el balonpié japonés. Las declaraciones de su retiro las realizará el 23 de junio en Tokio.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu