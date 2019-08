Fernando González recordó las medallas olímpicas a 15 años de Atenas 2004

Este miércoles 21 y jueves 22 se cumplen 15 años de una de las campañas más exitosas del deporte nacional, se trata de las 3 medallas obtenidas por Fernando González y Nicolás Massu en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

En una entrevista de Fernando al Mercurio, el tenista nacional indicó que "hace poco estuve en Lima para los panamericanos. Me encontré con Luis Horna, un extenista peruano, y recordamos cuando nos fuimos en el mismo vuelo a Atenas y yo le decía: 'quiero una medalla, no importa la que sea, pero quiero una medalla…'"

Al haber pedido su pase a la final, en donde hubiera tenido que disputar contra su compatriota por el oro, González señaló que "estaba bajoneado, pero minutos antes de salir a jugar por el bronce vi una premiación que, creo, fue de equitación y una de las mujeres que recibió la medalla de bronce se puso a llorar. Ahí me dije: 'Pucha, esto también es importante'. Se me pasó lo nublado que había quedado del día anterior y dije: ¿qué dije antes de venir? Quiero una medalla de lo que sea", indicó.

"No nos dábamos cuenta. No existían las redes sociales… Estábamos solo con nuestros entrenadores. Sin la familia. Luego me fui al estudio de TVN y ahí pude ver las noticias de Chile en directo. Y era una locura. Ya había terminado mi participación, así que cuando volví a la habitación el 'Nico' ya estaba durmiendo, jugaba al día siguiente ante Mardy Fish. Así que se fue cuando yo estaba durmiendo. Llegué a su partido en el segundo set; se notaba que iba a ser largo", indicó el tenista ex número 5 del mundo.

Con respecto a las dificultades que tienen los demás deportes chilenos, el tenista contestó que "el problema que ha habido siempre acá es que la cobertura en los deportes siempre es más sobre fútbol y tenis, mucho más el fútbol obviamente, y a los deportistas amateur, que son profesionales de su disciplina, no le dan bola en los medios durante todo el año. Y de ahí vienen los Juegos y les exigen medalla. Siendo que la selección de fútbol pierde en los octavos de final del Mundial y la reciben en La Moneda. Deportistas como Tomás González, Valdés, Crovetto, Duco… fueron finalistas olímpicos, pero se les exigen medallas. Creo que son súper injustos con algunos deportistas. Muchos trabajaban y entran, o estudian y entrenan. Pero bueno, esa es la realidad de nuestro país, aunque se ha avanzado mucho", finalizó.