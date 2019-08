Fernando González a 15 años de la gesta olímpica: 'Fue producto de muchos años de disciplina'

Fernando González, quien junto a Nicolás Massú obtuvo las ansiadas medallas de oro y bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, conversó con Ciudadano ADN sobre el aniversario de esta importante hazaña, y lo que significa para el tenis nacional a 15 años de haberse concretado.

"Fue una semana tremenda", recordó González, para quien el mensaje más importante es que "las medallas no fueron producto de esos días, sino de muchos años de entrenamiento y disciplina. Nada importante ocurre de una semana para otra".

Se trataba de una época distinta, donde "no existían las redes sociales, Internet no estaba en todos lados, te mandaban mensajes de texto". González recordó que "en ese tiempo, cuando el noticiero en TVN duraba una hora, fueron 55 minutos de nosotros. Yo sabía que era algo súper importante pero no había otra noticia".

El tenista rescata la importancia que tuvo el hito olímpico a la hora de "acercar a la gente que no sabía mucho de tenis. Volver a Chile y ver que la gente jugaba con una pelota de tenis en vez de estar pichangueando, no queremos competirle al fútbol, pero eso te llena un montón". En pleno juego, "se pierde la noción de la importancia de lo que uno está jugando", declaró.

Para González, la mayor presión es la que "viene de uno mismo". Y por eso, se define afortunado al haber hecho en su carrera en el momento histórico que junto a Massú les tocó, como sucesores de Marcelo "Chino" Ríos, quien "dejó una vara, marcó algo importante, después veníamos yo y el Nico, nos traspasábamos un poco esa responsabilidad. Quizás habría sido distinto si recaía sobre uno solo. Pero nos repartimos".

Como único chileno con tres medallas olímpicas -oro, plata y bronce, en dos juegos olímpicos consecutivos-, González comentó que "yo siempre quise retirarme en Londres, pero después dije para qué, mejor tener tres medallas en dos juegos".

Ahora que González y Massú están retirados, quienes quedaron con la posta son Christian Garín y Nicolás Jarry. Pero entre ambos, González no se atreve a elegir a uno como el mejor. "Son dos jugadores totalmente distintos, por el tipo de juego y como persona. Creo que pueden llegar muy arriba, tienen que mejorar ciertas cosas pero lo bueno es que ellos saben".

Los 15 años de la hazaña olímpica de Atenas serán celebrados por ambos protagonistas en un partido de exhibición el próximo 13 de septiembre en el Gimnasio Municipal de Concepción. Un evento que entusiasma a González, quien asegura que "es súper importante mantener motivados a los jóvenes".

Y entre sus planes a futuro, no descarta del todo la dirigencia ("aunque a mí me gusta estar en la cancha, todavía tengo que aportar. En 20 años quizás"), ni la paternidad, al encontrarse camino a los 40 ("lo he pensado, cuando sea grande").