Fernando Díaz: 'Difícil que un entrenador piense en irse estando a un punto de Libertadores'

Unión Española no da 'pie con bola'. Los hispanos acumularon su décimo partido sin saber de victorias y se comienzan no solo a alajar de la lucha por la corona del torneo, si no que además ahora peligra su clasificación a competencias internacionales del próximo año.

Tras caer ante Colo Colo, Fernando Díaz, entrenador de los hispanos, se molestó ante la insistencia de la prensa en cuanto a ratificar su continuidad al mando del cuadro de Independencia: "difícil que un entrenador piense en irse estando a un punto de Copa Libertadores y que el puesto más bajo es quinto. No procede tu pregunta", le respondió enojaodo a un periodista.

"Hablas de 10 partidos sin ganar y tres meses, pero hay dos empates con Melipilla que nos hizo pasar en Copa Chile, no es lo mismo que perder 10 partidos", disparó tras la derrota por la cuenta mínima en el Monumental.

Respecto al partido, aseveró que: "el rival manejó sin ocasiones tras nuestro error, no ocupamos bien la derecha y hubo varios temas que ya habíamos mejorado y no se vio ahora", comentó el también gerente deportivo de los hispanos.

Al finilizar sostuvo que: "cambiamos en el segundo tiempo la estructura, con González y Mejía habilitando, tuvimos nuestro momento, el rival pudo en base a contraataque, pero nos quedamos más con ese segundo tiempo. Hay que hacer algo más para ganar y asegurar la permanencia en fase de clasificación a copas internacionales", cerró el presidente del Colegio de Entrenadores.