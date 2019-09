Fernando De Paul: 'Traté siempre de estar preparado para estar en un arco tan importante'

Universidad de Chile continúa preparando el duelo contra Unión Española, partido importante para los azules para comenzar a salir de la parte baja de la tabla.

En conferencia de prensa, Fernando De Paul, analizó su situación personal, de pasar de ser el arquero suplente al titular de la U. "Me tocó a mí, trato de aprovechar, de dar lo mejor de mí para el equipo, porque estamos en una situación incómoda, pero trabajo cada semana para ser titular".

Además, el meta azul añadió que siempre estuvo trabajando para atajar en un arco importante como el de Universidad de Chile. "Nunca se sabe cuando puede tocar, lo que sí, traté siempre de estar preparado para estar en un arco tan importante como lo es el de la U, donde el margen es muy poco y tienes que rendir, no queda otra. Hoy por hoy, no pienso tanto en lo individual, sino en que salgamos de esta situación y yo me lo tomo cada semana tengo que demostrar que quiero jugar y que puedo jugar, porque acá el puesto no lo tiene asegurado nadie".

Sobre el momento de la U, que está 14° en la tabla con 20 puntos, el guardameta aseguró que saben que tienen que ganar. "Es diferente cuando ya entras a la cancha y sabes que estás en un grande, las presiones son otras. El ambiente es otro, después nosotros en los partidos creo que demostramos no estar tan tensos porque hemos generado muchísimo, hay partidos que hemos empatado, pero sin duda hemos sido superiores, pero bueno esto se gana haciendo más goles. El equipo cuando entra a la cancha no se desvía en otras cosas".

Además, De Paul analizó a Unión Española que tiene a Ronald Fuentes como técnico, el arquero aseguró que ya conoce como juega el ex azul. "Sí, lo estamos analizando, a Ronald yo lo he enfrentado con U de Conce y con Iberia. Los equipos de él se caracterizan por tener la pelota, jugar bien de mitad de cancha para adelante. Esperamos contrarrestar todas las cosas buenas de Unión, que son bastantes".

Finalmente, el guardameta de la U comentó que los arqueros que integraron esta nómina de la Selección Chilena son los correctos. "Este cuerpo técnico ha demostrado que sigue a muchos jugadores y a todos los que puedan estar en la selección. Para estar en una selección tienes que hacer las cosas bien en tu equipo, enfocarte en tu equipo, me parece que los arqueros que han sido nominados son los que se merecen estar. Hay que estar tranquilos, primero hacer las cosas bien acá y después esperar si llaman o no".

Este sábado, Universidad de Chile visitará a los hispanos en el estadio Santa Laura a las 17:30 horas.