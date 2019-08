Fernando de Paul tras el empate en Calera: 'La sensación es que perdimos dos puntos'

Este domingo arrancaron los últimos partidos de la fecha 18 del Torneo Nacional con el intenso empate 0-0 entre Unión La Calera y la Universidad de Chile en el Estadio Nicolás Chahuán de la región de Valparaíso.

Tras el encuentro, la figura del partido, Fernando de Paul, conversó con el Canal del Fútbol (CDF) y analizó la paridad: "la sensación es que perdimos dos puntos, era importante ganar, pero por el juego nos deja una sensación buena. Ahora se viene una semana linda para enfrenar a uno de los mejores sdel campeonato".

Respecto a su titularidad por sobre el histórico Johnny Herrera, el portero sostuvo que: "no pienso en otra cosa que no sea jugar. Uno sabe lo que significa Johnny (Herrera), pero él y todos los jugadores del plantel me respaldaron. Ahora tengo la confianza de Hernán, no hay que hacer todo tan traumático, lo importante es que lel equipo gane".

"Nosotros tenemos que respaldar al técnico que esté. Si hablamos acá no sirve de nada, somos jugadores de fútbol y nada más. En su momento con Alfredo (Arias) no pudimos llevar acabo lo que hacíamos en los entrenamientos, pero los responsables somos nosotros. Si nos mantenemos con la cabeza dentro de la cancha, vamos a salir de donde estamos", cerró respecto al respaldo al trabajo de Hernán Caputto.