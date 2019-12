Fernando Cornejo se sumó al listado de posibles refuerzos en la Universidad de Chile

Con el cierre anticipado de la temporada 2019, el movimiento de la semana en los clubes chilenos fue de despedida de varios de sus jugadores, los cuales no estaban considerados para la temporada 2020. El mejor ejemplo de ello fue lo sucedido en Universidad de Chile.

A las partidas de Johnny Herrera, Lucas Aveldaño, Pablo Parra y Nicolás Oroz, ahora viene la etapa de buscar jugadores, donde la lista está encabezada por Walter Montillo, Marcelo Díaz, Edson Puch e incluso Felipe Mora, aunque con menos opciones por su alto costo.

Pero a ellos, en las últimas horas, se sumó Fernando Cornejo. El volante de Audax Italiano, que el 2019 estuvo a préstamo en Coquimbo Unido, conversó con Radio ADN y se mostró sorprendido con la opción de comenza a sonar en La Cisterna.

"Me sorprende porque no lo tenía mucho en mente. Contento porque es algo que durante el año lo hice bien, todo esfuerzo traer recompensa y contento por estar en los nombres de los clubes grandes. Con mi representate, si llega la oferta, se hablará y se verá lo mejor", sostuvo el volante.

De hecho, Cornejo comentó la actualidad de los azules: "la U pasó una temprorada complicada en la cual no pudo salir de la parte de abajo. Tienen muy buenos jugadores, pero creo que puede armar un buen plantel para el próximo año y pelear donde siempre han estado".

"Me queda un año de contrato, debo volver al Audax Italiano. Vuelvo del préstamo en Coquimbo y tengo que ver lo que pasa, no he tenido ni una conversación con el DT de allá, ni con los dirigentes de Audax", cerró el mediocampista.