Fernando Cordero: 'Queríamos que el Tigre Muñoz se retirara en cancha'

Uno de los jugadores que decidió optar por el retiro es el arquero Cristián Muñoz, cuyo último club fue Universidad Concepción.

En conversación con ADN deportes, Fernando Cordero comentó la despedida del fútbol del "Tigre". "El día lunes tuvimos un asado con la U de Conce y le tocó hablar al Tigre y es primera vez que lo vi tan emocionado, el último jugador vigente que fue compañero de Maradona, un gran profesional, siempre apoyando al compañero y sabemos todo lo que él ganó, lo que representa para la U de Conce, lo que fue para Colo Colo, ganó Copa Libertadores, ganó Copa Sudamericana. Una pena que se retire y de la forma que se retiró, porque queríamos que se retirara en cancha en un partido donde la gente lo homenajeara de la forma que se merece. Un honor haber sido compañero de él. Hoy se agradece que los jugadores tengan tanta pasión por el fútbol".

El "Chiqui" también se refirió a su situación personal, porque no seguirá defendiendo la camiseta de los penquistas. "Hasta ahora no se ha firmado el tema del finiquito, por el tema de la distancia, porque como terminó el campeonato tuvimos todos de emergencia que entregar el departamento, los finiquitos se van a firmar cuando ellos tengan el tiempo de mandarlo a Santiago. Mi contrato era hasta fin de temporada, como se terminó el campeonato ya dejo de ser jugador de Universidad de Concepción".

Pero no es el único futbolista que dejará el equipo, Cordero aseguró que el club tiene que tomar decisiones. "No se ha hablado nada, esto ha sido todo muy anormal desde el 18 de octubre, los clubes no se esperaban esto, no tienen planificado esto. En la U de Conce son 16 los que se van, no sabemos si continúa el profe, me parece que no sé si han hablado con alguien. Se tiene que juntar la dirigencia seguramente para ver el tema de los jugadores, porque son muchos los que dejan el club".

Finalmente, el ex jugador de la U de Conce y de la UC, comentó cómo ha vivido el estallido social."Yo he viví en una población toda mi vida, y son personas que lo viven así directamente por los abusos de la gente que lleva el país. De parte del gobierno me parece que han sido respuestas nulas, que solamente están llevando el tema de la violencia de parte de la gente, porque la violencia de parte del Gobierno no la dicen. Ya van más de 40 días y la gente aún espera respuestas, aún sigue movilizada, gente que perdió la vista, que sigue esperando en los hospitales, hay una respuesta nula de parte dé", sentenció.